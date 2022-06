POL-Nordsaarland: PKW beschädigt

66687 Wadern-Nunkirchen (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 13.06. und Dienstag, 14.06.2022, kam es in Wadern-Nunkirchen, sowohl an der Grundschule, als auch an zwei (2) Versorgungshäuschen zu Farbschmierereien und dem Aufsprühen von zum Teil dumpfen Parolen und Kraftausdrücken. Der oder die Täter ließen dabei ...

mehr