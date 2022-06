Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Graffiti-Schmiererei an Lagerhalle in der Niederlosheimer Straße

66679 Losheim am See (ots)

In der Nacht vom 07.06. auf den 08.06.2022 wurde eine Lagerhalle in der Niederlosheimer Straße, welche zum Teil als Kornspeicher dient, großflächig mit mehreren Graffiti-Tags besprüht und somit beschmutzt. Die Lagerhalle ist an der B 268 zwischen den Ortschaften Wadern-Nunkirchen und Losheim-Niederlosheim gelegen. Die Polizeiinspektion Nordsaarland hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Telefon 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell