Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei Saarlouis sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Rehlingen-Siersburg/Saarlouis (ots)

Am Freitagvormittag (17.03.2023), ereignete sich in der Poststraße in Rehlingen ein Verkehrsunfall, wobei ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug vermutlich beschädigt wurde.

Eine 77-jährige Frau befuhr gegen ca. 09:50 Uhr, mit ihrem Pkw, die Poststraße - aus Richtung Beckingen kommend - in Fahrtrichtung Ortsmitte Rehlingen. Dabei touchierte sie laut eigenen Angaben in Höhe einer Apotheke mit ihrem Seat ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug von dunkler Farbe.

Die 77-Jährige fragte in der Apotheke nach einem evtl. Geschädigten, verließ dann die Unfallörtlichkeit und kehrte kurze Zeit später mit ihrem Mann zurück. Das beschädigte, dunkle Fahrzeug war jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die zum Unfallzeitpunkt in der Rehlinger Poststraße (im Bereich der dortigen Apotheke) geparkt hatten und evtl. eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, um Kontaktaufnahme mit der Saarlouiser Polizei unter der Telefonnummer 06831 / 9010.

