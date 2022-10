Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Täterfestnahme mit Haftbefehl nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass soeben zwei weibliche Personen in ein Wohnhaus einer 79-jährigen Anwohnerin in Saarbrücken-Dudweiler, Pfaffenkopfstraße, eingedrungen seien. Nachbarn hätten die beiden Täterinnen ertappt und zu stellen versucht, jedoch konnten diese flüchten. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizei Sulzbach die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Landstraße (L252) zwischen Saarbrücken-Dudweiler und St. Ingbert festnehmen. Im Zuge der folgenden Ermittlungen durch Zeugenbefragungen, Spurensuche am Tatobjekt etc. erhärtete sich u.a. der Tatverdacht des versuchten gemeinschaftlichen Tageswohnungseinbruchdiebstahls gegen die beiden Frauen (37 und 34 Jahre, jeweils wohnhaft in Saarbrücken). Durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde Untersuchungshaft gegen die beiden Täterinnen beantragt, am heutigen Nachmittag wurde schließlich durch das Amtsgericht Saarbrücken Haftbefehl gegen beide erlassen.

