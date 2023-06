POL-VK: Verkehrsunfall Ikea Parkplatz

Völklingen (ots) - Am 07.06.2023, um 10:30 Uhr, kam es in der Gerhardstraße in Völklingen zu einem Heckenbrand. Brandursache war die Unkrautvernichtung mittels Bunsenbrenner an der Grundstücksmauer, wodurch sich eine Thuja-Hecke entzündete. Der Brand musste durch die Freiwillige Feuerwehr Völklingen gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an der Hecke, einem Zaun sowie einem Geländer am Nachbargrundstück. In diesem Zusammenhang wird von der Polizei auf die ...

