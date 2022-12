Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pkw verliert Vorderrad

Saarbrücken (ots)

Am Vormittag des Zweiten Weihnachtsfeiertages, 26. Dezember 2022, um 9:45 Uhr, startete in der Schumannstraße in Saarbrücken St. Johann ein 66-Jähriger seinen geparkten Pkw und fuhr los. Nach wenigen Metern löste sich das linke Vorderrad des Mittelklassewagens und das Fahrzeug setzte mit dem vorderen Teil der Karosserie auf. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten der PI Saarbrücken-Stadt wurde festgestellt, dass die Radschrauben an dem gelösten Rad offenbar in der Nacht zuvor entfernt wurden. Der Pkw war am Fahrbahnrand in Höhe der Grundschule Rotenberg in der Nacht vom 25. Dezember auf den 26. Dezember 2022 geparkt. Derzeit laufen die Ermittlungen u. a. wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch unbekannten Täter oder unbekannte Täterin. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell