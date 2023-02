Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Zwei Gaststätten werden Ziel von Einbrecher - Zeugen gesucht

Bad Herrenalb (ots)

Zum Ziel eines Einbrechers geworden sind zwei Gaststätten in Bad Herrenalb in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Der noch unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Restaurant an der Kurpromenade, indem er ein Fenster einschlug. Der Eindringling durchwühlte offensichtlich mehrere Schränke und Schubladen und entwendete einen kleineren Geldbetrag. Das zweite Ziel des Einbrechers in dieser Nacht war ein Café, welches sich auch an der Kurpromenade befindet. Hier versuchte er ebenfalls über ein Fenster gewaltsam einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Herrenalb unter der Rufnummer 07083 976990 oder beim Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 zu melden.

Max Hermann, Pressestelle

