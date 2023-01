POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - mobiles Geschwindigkeitsmessgerät mutwillig zerstört: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - In der Nacht auf Freitag sind bislang Unbekannte in ein Museum in der Jahnstraße eingebrochen und haben mehrere Schmuckstücke erbeutet. Am Donnerstag gegen 22:15 überwanden Unbekannte die Umzäunung des Museums und drangen über die Hintertür in das Museum ein. Im Inneren manipulierten und zerstörten sie weitere Türen, um im Untergeschoss in einer Vitrine ausgestellte Schmuckstücke zu entwenden. ...

