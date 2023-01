Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Museum

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Freitag sind bislang Unbekannte in ein Museum in der Jahnstraße eingebrochen und haben mehrere Schmuckstücke erbeutet.

Am Donnerstag gegen 22:15 überwanden Unbekannte die Umzäunung des Museums und drangen über die Hintertür in das Museum ein. Im Inneren manipulierten und zerstörten sie weitere Türen, um im Untergeschoss in einer Vitrine ausgestellte Schmuckstücke zu entwenden. Die noch unbekannten Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell