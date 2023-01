Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bei Wohnungseinbruch Bargeld entwendet

Pforzheim (ots)

In eine Wohnung in der Südweststadt eingedrungen ist ein noch unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Sonntagabend.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Einbrecher gewaltsam über die Eingangstür in die Wohnung in der Bleichstraße. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen. Ein in der Wohnung befindlicher Spielautomat wurde aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von etwa 2.000 Euro entwendet.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen zur Tat und Hinweisgeber auf den Täter oder die Beute darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 telefonisch zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

