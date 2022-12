POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Einbrecher dringen in Firmengebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots) - Noch unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in Empfingen einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge waren die Unbekannten gegen 2:30 Uhr in den Vorraum der Niederlassung eines Kreditinstituts in der Haigerlocher Straße eingedrungen und hatten an ...

mehr