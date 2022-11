Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbrecher stehlen Baugerüstteile - Zeugen gesucht

Bad Herrenalb (ots)

Noch unbekannte Täter sind Ende vergangener Woche in Bad Herrenalb in einen Lagerraum eingebrochen und haben mehrere Baugerüstteile gestohlen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine noch ungeklärte Anzahl an Personen in einen verschlossenen Lagerraum in der Ettlinger Straße ein. Dort entwendeten sie über 30 Gerüstrahmen aus Aluminium der Marke Layher. Der entstandene Diebstahlschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Herrenalb unter der Rufnummer 07083 976990 oder beim Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 zu melden.

