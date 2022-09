Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker- Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Einbruch und zu Sachbeschädigungen

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch und mehreren Sachbeschädigungen im Bereich Mühlacker. Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr konnten mehrere Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie sich zunächst Zutritt in die Räumlichkeiten einer Schulküche in der Rappstraße verschafften, dort mehrere Küchenutensilien stahlen und mit diesen offenbar mehrere Fenster der Schule beschädigten.

Ebenfalls dabei beobachtet wurden Jugendliche, gegen 23:00 Uhr, als sie am Kelterplatz eine Sicherheitsglasscheibe einer Tiefgarage beschädigten.

Gegen 03:00 Uhr kam es an der Schillerstraße zu einem Brand eines an einer Straßenlaterne angebrachten Plastikmülleimers. Den Versuch des bislang unbekannten Täters einen weiteren Metallmülleimer Höhe eines Verbindungsweges zur Lindachstraße ebenfalls in Brand zu stecken misslang glücklicherweise.

Zeugen, die am vergangenem Wochenende im Bereich der Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer, 07041 9693 0, zu melden.

