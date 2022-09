Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mit knapp zwei Promille in Verkehrsunfall verwickelt: Führerschein weg

Mühlacker (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Samstagmittag ein 62-Jähriger, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol in einen Verkehrsunfall in Mühlacker verwickelt war.

Eine 47-Jährige befuhr, gegen 11.50 Uhr, mit ihrem Auto die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Karlstraße. An der Kreuzung zu selbiger missachtete die Auto-Fahrerin offenbar ihre Wartepflicht und in der Folge die Vorfahrt des 62-jährigen Kleintransporter-Fahrers. Dieser war auf der Karlstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. Nach derzeitigem Sachstand besaß der 62-jährige Fahrer wohl durch die deutliche alkoholische Beeinflussung ein reduziertes Reaktionsvermögen und fuhr anscheinend ungebremst in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Unfall. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Ein Atemalkoholvortest mit einem Ergebnis von fast zwei Promille stützte den Verdacht der Polizeibeamten, dass der 62-jährige Mann seinen Kleintransporter unter alkoholischer Beeinflussung gefahren hatte. Ihm wurde daraufhin zwecks Beweissicherung von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 62-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss in einem Strafverfahren verantworten. Weiterhin darf er bis auf weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Hinweis der Polizei:

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,1 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 11,7-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

