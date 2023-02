Feuerwehr Hüllhorst

FW Hüllhorst: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Hüllhorst

Hüllhorst (ots)

Hüllhorst, 27.02.2023.

Am späten Nachmittag des 27.02.2023 wurde der neue Tankwagen TW 15 000 der Feuerwehr Hüllhorst vorgestellt. Das gebraucht gekaufte Fahrgestell mit Automatikgetriebe hat eine Laufleistung von 654.700 km und wurde erstmalig 2018 zugelassen. Der ebenfalls gebraucht gekaufte Tank, musste aufgrund des Gesamtgewichtes des Fahrzeuges von 17.000L auf 15.000L verkleinert werden. Verbaut ist eine Vogelsang-Pumpe mit 3000L Fördervolumen. Der Auf- und Umbau des Fahrgestells, sowie die Verkleinerung des Tanks und die Einsetzung der Pumpe wurde durch den Lieferanten des Tanks durchgeführt. Die weiteren Umbauten, wie z.B. die Funkanlage, die Unterbringung der Geräte und Armaturen und auch die Folierung und Lackierung wurden von der Firma Heinz Meyer Fahrzeugbau in Rehden durchgeführt. Zur Beladung gehört auch ein Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern. Der jüngste Brandschutzbedarfsplan hatte ein solches Fahrzeug als Ergänzung des vorhandenen Fuhrparks gefordert. Das zuständige politische Gremium hatte dem gesamten Bedarfsplan zugestimmt und auch umgehend Mittel für die Beschaffung freigegeben. Nach einer ausführlichen Einweisung wird das Fahrzeug in den nächsten Tagen "In Dienst" gestellt.

