FW Stockach: Jahreshauptversammlung Abt. Wahlwies

Stockach-Wahlwies (ots)

Am 14.03.2023 fand die Jahreshauptversammlung der Abteilung Wahlwies der Feuerwehr Stockach statt. Abteilungskommandant Steffen Kuppel konnte neben den Feuerwehrangehörigen auch Bürgermeister Rainer Stolz, Kommandant Uwe Hartmann, Ortsvorsteher Udo Pelkner sowie einige Gäste begrüßen.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehrgruppe berichtete Raphael Mandrella. Hervorzuheben war hier der Sternmarsch aller Jugendfeuerwehren des Landkreises Konstanz, der im Herbst in Wahlwies und Espasingen stattgefunden hatte. Schriftführer Tobias Bertsche ließ in seinem Bericht die Aktivitäten und Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Abteilungskommandant Steffen Kuppel ging auf die 20 Einsätze sowie die Übungs- und Probentätigkeit ein. Mit einem Altersdurchschnitt von knapp 32 Jahren und einem sehr guten Ausbildungsstand sieht er die Abteilung gut für die Zukunft aufgestellt. Der Kassenbericht von Kassiererin Fabienne Martin spiegelte eine solide und tadellose Kassenführung wider, so dass die Versammlung nach dem Bericht der Kassenprüfer Peter Biedermann und Michael Ruß der Kassiererin einstimmig die Entlastung erteilte.

Neu in die Wehr aufgenommen wurden Maximilian Renner und Fritz Wohlrath. Nach den Beförderungen einiger Feuerwehrleute wurde Kurt Hermann Kramer in die Altersabteilung verabschiedet.

In seinem Grußwort ging Kommandant Uwe Hartmann auf die Situation in der Gesamtwehr ein und dankte den Feuerwehrangehörigen für ihre vielfältigen Aufgaben. Dem Dank schloss sich Bürgermeister Rainer Stolz an und hob insbesondere den hohen Frauenanteil, den hohen Ausbildungsstand sowie die tolle Zusammenarbeit mit der Abt. Espasingen hervor.

