POL-Bremerhaven: Mutmaßliche Blumendiebe kommen nicht weit

Zwei mutmaßliche Blumendiebe hat die Polizei am Donnerstagabend, 31. August, gegen 19.45 Uhr in Bremerhaven-Lehe gestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte wenige Minuten zuvor beobachtet, wie eine Person auf der Spadener Straße mit einem Handwagen eines dort ansässigen Blumengeschäfts unterwegs war. Dieser Wagen war mit diversen Pflanzen gefüllt. Außerdem stellte sie ein Fahrrad bei der Person fest. Der Zeugin kam dies merkwürdig vor, und sie informierte die Inhaberin des Blumengeschäfts über einen mutmaßlichen Diebstahl. Während die Geschäftsfrau in ihren Blumenladen ging, informierte die Zeugin die Polizei und gab eine Beschreibung des Tatverdächtigen durch. Ein Streifenwagen konnte nach kurzer Fahndung zwei Personen antreffen, von denen eine auf die Beschreibung der Zeugin passte. Sie führten auf einem Fahrrad mehrere Pflanzen mit sich. Da sie keinen Eigentumsnachweis für die Pflanzen und auch keine glaubhafte Erklärung für die Herkunft der Gegenstände erbringen konnten, wurde ihnen der Vorhalt des Diebstahls gemacht und eine Anzeige gefertigt. Die Beschuldigten legten darüber hinaus ein unkooperatives und aggressives Verhalten gegenüber den Beamten an den Tag. Die bei den Tatverdächtigen gefundenen Blumen wurden der Ladeninhaberin zurückgegeben. Einige der gestohlenen Pflanzen sowie der Handwagen konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei (0471/953-3221) dauern an.

