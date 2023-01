Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Körperlicher Angriff im Bürgerpark - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nach einem körperlichen Angriff auf einen Spaziergänger im Bremerhavener Bürgerpark ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat soll sich bereits am Abend des Freitags, 16. Dezember 2022, ereignet haben. Circa zwischen 20.30 und 21.15 Uhr war ein zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alter Mann im Bürgerpark spazieren, als er offenbar unvermittelt von vier dunkel gekleideten und maskierten Tatverdächtigen geschlagen und getreten wurde. Das Opfer beschrieb die Angreifer als männlich sowie überdurchschnittlich groß und muskulös. Die Attacke fand demnach auf dem Adolf-Hoff-Weg zwischen Bismarckstraße und Kammerweg statt. Nach dem rund fünf Minuten dauernden Angriff seien die mutmaßlichen Täter in Richtung der Bismarckstraße geflüchtet. Nach einer ersten Befragung wurde der 19-Jährige durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Erste Fahndungsmaßnahmen nach den Angreifern brachten keinen Erfolg. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Wer am betroffenen Abend die Auseinandersetzung beobachtet hat oder Hinweise zu den genannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

