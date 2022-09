Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Elektrofahrzeug aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Einen sogenannten Krankenfahrstuhl haben unbekannte Diebe in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Sonnabend, 16. Bis 17. September, aus einer Garage in Bremerhaven-Lehe entwendet. Die Eigentümerin hatte das Fortbewegungsmittel zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr benutzt. Als sie es am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr wieder aus der Garage ihres Hauses an der Spadener Straße holen wollte, war es nicht mehr dort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das silbern-schwarze Elektrofahrzeug von unbekannten Tätern unbemerkt gestohlen. Auch das Ladegerät nahmen sie mit. Die Polizei (0471/953-3221) bittet um Zeugenhinweise: Wer in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an der Spadener Straße, insbesondere zwischen Grottkauer Straße und Hultschiner Straße, auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

