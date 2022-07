Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatz für das Mehrzweckboot

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute, am 27. Juli 2022 um 14:30 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Tier in Wasser" alarmiert. In Höhe der Autobahnbrücke war ein Reh im Wesel-Datteln-Kanal gesehen worden. Sofort machten sich die Rettungskräfte auf den Weg und fuhren mit dem Mehrzweckboot der Feuerwehr Hünxe die angegebene Stelle an. Vor Ort konnte kein Reh gefunden werden, sodass das Suchgebiet erweitert wurde. Auch die erweiterte Suche blieb ohne Feststellung. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 15:57 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell