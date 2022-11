Feuerwehr Oelde

FW Oelde: 5 Verletzte durch Kohlenmonoxid

Oelde (ots)

Am 24. November gegen 21:20 Uhr wurde die hauptamtlich besetzte Wache der Feuerwehr Oelde zu einem First Responder Einsatz in die Helmut-Rahn-Straße alarmiert. Zu dem gemeldeten internistischen Notfall wurde gleichzeitig ein Rettungswagen aus der Nachbarkommune Ennigerloh entsandt. Bereits vier Minuten nach der Alarmierung traf das Hilfeleistungslöschfahrzeug an Einsatzstelle an und fand in einem Reihenhaus zwei auf dem Boden liegende Personen vor, sowie drei weitere Familienmitglieder. Der mitgeführte CO-Warnmelder des Gruppenführers löste direkt beim Betreten des Gebäudes Alarm aus, woraufhin alle im Haus befindlichen Person aufgefordert wurden unverzüglich das Gebäude zu verlassen. Sofort wurde durch das Personal der Feuerwehr mit der Erstversorgung der durch das Kohlenmonoxid vergifteten Personen begonnen und weitere Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr nachgefordert. Durch die Leitstelle Kreis Warendorf wurde daraufhin das Stichwort MANV1 ausgelöst und fünf Rettungswagen, zwei Notärzte, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, sowie der Löschzug Oelde zur Einsatzstelle entsandt. Nach der Sichtung durch den Leitenden Notarzt wurden drei Patienten mit der Sichtungskategorie gelb und zwei mit der Kategorie grün zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Als Ursache konnte ein Grill ausgemacht werden, welcher zwar im Freien verwendet wurde, das Kohlenmonoxid aber durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude gezogen war. Mit Messgeräten konnte das farb- und geruchslose Gas im ganzen Gebäude nachgewiesen werden. Nach ausgiebigen Lüftungsmaßnahmen konnte das Gebäude nach anderthalb Stunden wieder betreten und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

