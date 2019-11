POL-D: Altstadt - Randalierer mischt sich in polizeiliche Maßnahme ein - Widerstand - Ingewahrsamnahme

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf

Freitag, 01. November 2019, 0.45 Uhr

In der Nacht zu Freitag unterbrach ein zunächst völlig unbeteiligter 18-jähriger Düsseldorfer eine Personenkontrolle, indem er äußerst aggressiv auftrat und versuchte in die polizeiliche Maßnahme einzugreifen. Da der Deutsch-Marokkaner nicht zu beruhigen war und sich den Beamten massiv widersetzte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Noch völlig unklar ist der Grund für das aggressive Verhalten des jungen Mannes. Obwohl er in keinem Verhältnis zu der kontrollierten Person stand, ging er heftig auf die Beamten los und ließ sich auch nicht von den Beamten ruhigstellen. Er widersetzte sich stark, schlug und trat um sich und provozierte verbal die Einsatzkräfte. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Der Düsseldorfer setzte seine Widerstandshandlungen in der Polizeiwache fort. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein 20-jähriger Mann aus Meerbusch wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, da er sich offenbar spontan mit dem 18-Jährigen solidarisierte und die Polizeimaßnahme stark behinderte.

