Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Heimweiler (ots)

Am 07.10.2022 gegen 16:50 Uhr beabsichtige ein 37-jähriger PKW-Fahrer auf der L182 zwischen Heimweiler und Kirn nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der hinter dem PKW fahrende 57-jährige Kradfahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät und setzte genau in diesem Moment zum Überholvorgang an. Dabei kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden PKW. Der Kradfahrer stürzte und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischen Kirn und Heimweiler kurzzeitig gesperrt.

