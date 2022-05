Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall durch Vorfahrtmissachtung

Kirn (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 16:15 Uhr in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines blauen Chevrolet befuhr die Kreisstraße 9 aus Richtung Karlshof kommend in Richtung Kirn. An der Einmündung zur Josef-Görres-Straße / Kreisstraße 5 missachtete sie die Vorfahrt eines von links in Richtung Oberhausen fahrenden weißen Polo. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden die alleine im Verursacherfahrzeug befindliche Insassin und die drei Insassen des VW Polo leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeug wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Kreisstraße 5 für die Dauer von ca. 50 Minuten gesperrt werden.

