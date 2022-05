Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mann nötigt PKW-Fahrerin zum Ausweichen

Staudernheim, Nahebrücke (ots)

Am späten Abend des 12.05.2022 wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der auf der Staudernheimer Nahebrücke stünde und vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer erschrecke. Bislang ist ein Fall bekannt, in dem eine 42-jährige vorbeifahrende Fahrzeugführerin zum Ausweichen und Abbremsen genötigt wurde, indem der Mann in der Dunkelheit auf die Straße trat und dem nahenden Fahrzeug aggressiv entgegenlief, sodass sich die Fahrerin stark erschrak. Zum Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Die sofort entsandte Streife konnte den nunmehr Beschuldigten unweit der Tatörtlichkeit antreffen. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise noch weitere strafrechtlich relevante Handlungen des Herrn beobachten konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell