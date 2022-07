POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen (ots) - Zwischen Donnerstag dem 14.07.2022 - 15:15 Uhr und 13:40 Uhr kam es in 55422 Bacharach in der Straße "Strandbadweg" auf dem dortigen Campingplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der unbekannte Unfallverursacher einen geparkten PKW. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

