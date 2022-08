POL-PIKIB: Einbruch in Gaststätte

Kirchheimbolanden (ots) - Zwischen dem 19.08. und 22.08.22 versuchten unbekannte Täter in Kirchheimbolanden in der Dannenfelser Straße in ein Anwesen einzudringen. Im Rahmen des Einbruchsversuchs wurde ein Fenster beschädigt. Jededoch gelangten die Täter nicht ins Gebäudeinnere und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de ...

mehr