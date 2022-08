POL-PIKIB: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Kirchheimbolanden (ots) - Anlässlich des Residenzfests "Drei Sommertage in der Kleinen Residenz", welches in diesem Jahr vom 13.08.22 bis zum 15.08.2022 in Kirchheimbolanden stattfindet wurde die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden im Verlauf der Nacht vom 13.08 auf den 14.08.2022 zu mehreren Einsätzen herbeigerufen. So war bis Veranstaltungsende um 2 Uhr reges Besucheraufkommen und eine friedliche Gesamtstimmung zu ...

mehr