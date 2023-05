Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: 11jährige von Hund gebissen - Suche nach Hundebesitzerin

Ingelheim (ots)

Eine 11-jährige Ingelheimerin befand sich am Samstag, den 20.05.2023 gegen 11 Uhr fußläufig alleine in der Bahnhofstraße in Ingelheim. Etwa auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 48 kam ihr vor dem dortigen Kreisel eine Frau entgegen, welche einen kleinen Hund an der Leine führte. Beim Passieren schnappte der Hund plötzlich einmal in Richtung der 11-jährigen und biss dieser in den linken Unterschenkel. Durch den Biss erlitt das Mädchen eine leichte Verletzung. Zudem wurde die Hose beschädigt. Im ersten Schock gab die 11-jährige gegenüber der Hundebesitzerin an, dass es ihr gut gehe, woraufhin beide ihren Weg fortsetzten. Erst im Nachgang begab sich die Ingelheimerin mit ihren Eltern in ärztliche Behandlung und verständigte die Polizei. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

