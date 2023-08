Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Einsatz des ABC-Messzug NRW des Kreises Wesel

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: S3

Meldebild: Feuerwache besetzen

Datum: 27.08.2023

Uhrzeit: 10:46 Uhr

Einsatzort: Eyller Straße, Kamp-Lintfort

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, ABC-Messzug NRW Kreis Wesel

Am Sonntagmorgen ereignete sich in Kempen (Kreis Viersen) ein Vorfall in einem Chemiebetrieb. Auf Grund der Nähe zum Kreisgebiet wurde der sogenannte ABC-Messzug NRW des Kreises Wesel alarmiert. Die Einheit Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen entsendet grundsätzlich in Rahmen des ABC-Schutzkonzeptes NRW Einsatzkräfte, die mit weiteren Einheiten des Kreises Wesel tätig werden. Diese Einheiten werden zur Beurteilung der Gefahrenlage vor Ort eingesetzt. Unter anderem werden Rauchgas- und weitere Messungen durchgeführt. Der ABC-Messzug stand für die Dauer von ca. drei Stunden in Kamp-Lintfort in Bereitstellung, um etwaige Messungen im Kreisgebiet vorzunehmen. Zum Einsatz mussten die Kameradinnen und Kameraden dann allerdings nicht mehr kommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell