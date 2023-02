Feuerwehr München

FW-M: Kollision zwischen zwei Autos (Pasing)

München (ots)

Donnerstag, 2. Februar 2023, 18.37 Uhr

Landsberger Straße

Infolge eines Unfalls zwischen zwei Fahrzeugen sind drei Männer verletzt worden. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden.

In den Abendstunden ging ein Notruf in der Leitstelle München ein, dass sich in der Landsberger Straße ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet hätte. Die Rettungskräfte fanden an der Einsatzstelle zwei verunfallte Pkw mit insgesamt drei Insassen vor. Aus einem Mercedes waren zwei Männer, 58 und 47 Jahre bereits selbst ausgestiegen. Der 58-jährige Fahrer eines Polos musste durch die Feuerwehrkräfte aus seinem Auto befreit werden. Nach der ersten Untersuchung durch das Rettungsdienstpersonal und eine Notarztbesatzung wurde entschieden, alle drei Männer in Münchner Kliniken zur weiteren Diagnose zu transportieren. Zudem unterstützte die Feuerwehr München die Polizei bei den Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Landsberger Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell