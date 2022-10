FW-M: Verkehrsunfall mit vier Verletzten (Schwabing-Freimann)

München (ots) - Freitag, 7. Oktober 2022, 15.50 Uhr Golddistelanger Der Brand in einer Küche hat am Freitagnachmittag eine Wohnung unbewohnbar gemacht. Eine Passantin entdeckte Flammen durch ein Fenster in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus und rief die Feuerwehr. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass das Treppenhaus rauchfrei war. Ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr konnte ...

