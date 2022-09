Feuerwehr München

FW-M: Ein falscher Schritt (Obersendling-Forstenried)

München (ots)

Donnerstag, 15. September 2022, 9.56 Uhr, Rohrauerstraße

Ein Igel blieb in einem Schachtdeckel stecken und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Igel lief über die Eisengussplatte und verfing sich mit seinen Beinchen in den für die Schachthaken vorgesehenen Löchern. Bei seinen Befreiungsversuchen verletzte er sich an den Beinen. Da auch die Rettungsversuche des Bewohners, der den Igel in seinem Garten entdeckt hatte, erfolglos blieben, rief er die Feuerwehr. Da die Einsatzkräfte das Tier vor Ort ebenfalls nicht befreien konnten, entschloss sich der Einsatzleiter kurzerhand, den Deckel mitsamt dem Tier mit auf die Feuerwache zu nehmen. Dort konnte mit einem kleinen Trennschleifer ein Zugang zu den eingeklemmten Beinchen geschaffen werden. Mit einem Wasserschlauch wurde das Metall gekühlt, um weitere Verletzungen zu verhindern. Nachdem das Metall geöffnet war, konnten die Igelbeine rasch befreit werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Igel zur weiteren veterinärmedizinischen Versorgung in die Münchner Tierklinik transportiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(ost)

