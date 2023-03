Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Autofahrer nach Unfall mit Straßenbahn schwerst verletzt

Stutensee-Spöck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit dem Alarmstichwort "PKW gegen Straßenbahn" wurde die Freiwillige Feuerwehr Stutensee mit ihren 5 Abteilungen (50 Einsatzkräfte/8 Fahrzeuge) am heutigen Dienstagvormittag gegen 08:49 Uhr alarmiert.

Aufgrund der Schwere des Unfalls musste die verletzte Person aus dem verunfallten PKW befreit werden. Hier wurde zunächst auf der Fahrerseite hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt, um mehr Beinfreiheit zu gewinnen. Im Anschluss konnte die Person letztendlich patientenschonend in enger Absprache mit dem Rettungsdienst über die Beifahrertür gerettet werden. Die Person erlitt bei diesem Unfall schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Karlsruhe gebracht.

Erschüttert von dem Unglücksfall, jedoch ohne weiteren äußeren Verletzungen konnten die 7 Fahrgäste sowie der Fahrer die Bahn selbständig verlassen.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Stutensee, die unter der Leitung ihres Kommandanten Gregor Peters nach Spöck eilten, mehrere Streifen der Polizei, sowie 3 Rettungswagen (2 DRK, 1 x Maltheser), 1 NAW und 1 Rettungshubschrauber (Christoph 53 aus Mannheim). Als Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes wurde Klaus Müller entstandt. Mehrere Mitglieder des Kriseninterventions-Teams der VBK waren ebenfalls am Unglücksort.

Für die Dauer der Sperrung wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Bei weiteren Fragen, zur genauen Entstehungsursache und zur Schadenshöhe wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell