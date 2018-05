: Einweihung des Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Technischen Zentrums in Fürstenwalde: Freude über moderne THW-Unterkunft

Fürstenwalde/Spree (Landkreis Oder-Spree) (ots) - Wenn der Landkreis Oder-Spree am Samstag in Fürstenwalde das moderne Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Technische Zentrum (FKTZ) einweiht, hat auch der THW-Ortsverband Fürstenwalde Grund zur Freude. Denn die ehrenamtlichen THW-Helferinnen und Helfer finden in dem umgebauten Gebäudekomplex in der Lise-Meitner-Straße 11/12 in 15517 Fürstenwalde/Spree ihr neues Zuhause.

"Mit dem Umzug werden sich die Rahmenbedingungen für das THW-Team bedeutend verbessern, wir sind sehr froh darüber", sagt Landesbeauftragter Sebastian Gold. Denn zum einen lag der alte THW-Standort verkehrsmäßig ungünstig, zum anderen waren dort mit der Zeit umfangreiche und kostenintensive Umbaumaßnahmen erforderlich geworden.

In dem auch für andere Regionen zukunftsweisenden Bau wird das THW in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stabsstelle Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Oder-Spree seine neue und moderne Unterkunft beziehen. Mehr als 50 THW-Ehrenamtliche, dazu gehört auch eine Jugendgruppe mit 10 Kindern und Jugendlichen, freuen sich auf die größeren Ausbildungs-, Büro-, Sanitär- und Umkleideräume. Für die umfangreiche THW-Ausstattung und die Einsatzfahrzeuge bietet die neue Fahrzeughalle ausreichend Unterstellmöglichkeit.

Die Bedingungen für den Ausbildungsbetrieb und die Technikwartung verbessern sich insgesamt. "Die ohnehin schon bestehende enge Zusammenarbeit von THW und Landkreis kann durch die Standortnähe noch intensiver werden", meint THW-Ortsbeauftragter Lars Buchholz. Das THW ist basierend auf einer Vereinbarung mit dem Landkreis fester Bestandteil bei der Abwehr von Hochwasser und anderen Großschadenslagen. Auch die gemeinsamen Ausbildungsaktivitäten des THW mit der Freiwilligen Feuerwehr und den Partnerorganisationen DRK, JUH, DLRG sowie der Erfahrungsaustausch untereinander können davon profitieren. Denn in der neuen Fahrzeughalle stehen auch Fahrzeuge der Partnerorganisationen.

Rückfragen bitte an:

Ellen Krukenberg

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Soorstraße 84, 14050 Berlin

E-Mail: ellen.krukenberg@thw.de

Telefon: 030 30682-132

Mobil: 0173 5101356

Fax: 030 30682-155

http://www.lv-bebbst.thw.de

https://www.facebook.com/thw.lv.bebbst.de/

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell