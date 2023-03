Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. 60-jähriger Mann aus Detmold vermisst - Hinweise werden erbeten.

Seit Dienstagabend (28.02.2023) wird der 60-jährige Rainer D. aus Detmold vermisst, der in einer Einrichtung im Schlabrendorffweg untergebracht ist. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Mittwochmorgen (01.03.2023) gegen 7:30 Uhr in Boffzen/Holzminden (Niedersachsen). Er befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand, eine Eigengefährdung kann daher nicht ausgeschlossen werden. Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/99867.

Rainer D. ist ca. 1,75 m groß, hat graue Haare und ist von dicklicher Statur. Zuletzt trug er eine dunkle Winterjacke. Auffällig ist sein humpelnder Gang. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte umgehend unter (05261) 9330 an das Kriminalkommissariat 6 oder jede andere Polizeidienststelle.

