Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Siebenhöfen. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen, um kurz vor acht Uhr, übersah eine 76-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Opel einen Golf und kollidierte mit dem Wagen. Die Fahrerin wollte von der Abfahrt Schollenberg nach links auf die Wilbaser Straße abbiegen. Die vorfahrtsberechtigte 65-jährige Golffahrerin war auf der Wilbaser Straße in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs und konnte dem Opel nicht mehr ausweichen. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt gut 10 000 Euro.

