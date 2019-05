Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Büroräume.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu Büroräumen einer Drogenberatungsstelle in der Sofienstraße. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von zirka 300 Euro. Sie konnten außer wenigen Euro in Münzen keine Beute machen. Das Kriminalkommissariat in Detmold nimmt Ihre Hinweise zum Vorfall unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

