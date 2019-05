Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Täter scheitern an Ladentür.

Lippe (ots)

Am Wochenende versuchten unbekannte Täter die Tür eines Geschäfts in der Lageschen Straße aufzubrechen. Am Montagmorgen wurden erhebliche Schäden an der Tür des Ladenlokals in einem Ärztehaus entdeckt. Der Sachschaden lag bei rund 1000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

