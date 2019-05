Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Körperverletzung gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am 5. Mai 2019 (Sonntag) kam es in der Bad Salzufler Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 45-jähriger Mann aus Bad Salzuflen schwere Verletzungen davon trug.

Gegen 5:15 Uhr betraten vier Männer eine Gaststätte die sich "Am Markt" befindet. Zeitgleich verließ eine dreiköpfige Gruppe, in der sich auch das spätere Opfer befand, die Kneipe. Im Eingangsbereich kam es dann zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppierungen. Vor der Wirtschaft erhielt der 45-Jährige mehrere Schläge. Auf dem Boden liegend traten ihn Personen aus der Vierergruppe heraus gegen den Kopf. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung der Wenkenstraße. Der Bad Salzufler trug Kopfverletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren, wo er zwei Tage stationär verbleiben musste. Die Kripo sucht Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090.

