Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Kiosk

Lippe (ots)

(KL) Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen, 18.03.2019, in ein Kiosk in der Begastraße ein und entwendeten Zigaretten im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Anwohner, der oberhalb des Kiosks wohnt, hörte gegen 02:50 Uhr verdächtige Geräusche. Der 37-Jährige schaute aus seinem Fenster und sah teilweise vermummte Personen. Als er gegen 10 Uhr das Geschäft öffnete, bemerkte er ein fast leer geräumtes Regal für Zigaretten. Die Kriminalpolizei nahm anschließend den Tatort auf und sicherte Spuren. Die Polizei rät bei verdächtigen Wahrnehmen immer sofort den Notruf 110 zu wählen. Wer in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 05222-98180 bei der Polizei in Bad Salzuflen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Kathryn Landwehrmeyer

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell