Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 19:15 Uhr auf der Kreuzung Lemgoer Straße / Marienstraße ereignet hat. Eine 34-jährige Frau aus Detmold überquerte die dortige Fußgängerfurt der Lemgoer Straße und wurde dabei von einem grünen Opel Astra angefahren. Dieser bog von der Marienstraße aus in Richtung Innenstadt auf die Lemgoer Straße ein. Anschließend haben sich die Frau und der männliche Fahrer längere Zeit an einer Bushaltestelle unterhalten. Die Frau verletzte sich dabei leicht am Arm und am Fuß. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold.

