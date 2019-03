Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Getränkemarkt

Lippe (ots)

Detmold (CK) - In der Zeit von Sonntagmittag (10.03., 12.00 Uhr) bis Montagmorgen (12.03., 08.20 Uhr) schlugen bislang unbekannte Einbrecher die Scheibe der Eingangstür zu einem Getränkemarkt am Hansaweg ein und gelangten so in die Innenräume. Hier stahlen sie Tabakwaren und alkoholische Getränke. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend wieder in unbekannte Richtung. Zudem hatten die Täter auf dem Außengelände ein Reklameschild des Marktes erheblich beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hansawegs beobachtet oder kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 609-0 entgegen.

