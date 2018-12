POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Lippe (ots) - Am Montag sind der Polizei drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Bereich Bad Salzuflen angezeigt worden. Zwei der Taten verübten die Einbrecher im Ortsteil Wüsten. Am Montagvormittag verschafften sie sich Zugang zu einem Haus in der Straße "Am Hang" und stahlen einen kleinen Geldbetrag. Bei der zweiten Tat handelt es sich um einen Einbruchsversuch an einem Haus in der Quellenstraße. Die Täter richteten zwar entsprechenden Sachschaden an, gelangten aber nicht ins Gebäude und verschwanden wieder. Ob die Tatzeit in diesem Fall auch am Montag war, lässt sich nicht genau sagen. Es können auch davor liegende Tage gewesen sein. Einen weiteren Einbruch nahm die Polizei im Ortsteil Werl-Aspe auf. Hier stiegen die Täter in den zurückliegenden Tagen ein Haus am "Gründer Sand" ein und suchten in den Räumen nach Beute. Zurzeit kann noch nicht gesagt werden, was gestohlen wurde. Hinweise im Zusammenhang mit den genannten Einbrüchen nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

