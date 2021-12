Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Serie von Kelleraufbrüchen in der Sedanstraße

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, in der Zeit von 11 Uhr bis 11.45 Uhr brachen unbekannte Täter in insgesamt fünf verschlossenen Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten vermutlich nach Wertgegenständen bevor sie unerkannt aber ohne Beute flüchteten.

