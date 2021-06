Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Radfahrer stürzt-Passanten eilen zur Hilfe

Wetter (ots)

Ein 64-jähriger Mann aus Witten stürzte am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Mann war auf dem Radweg unterwegs, als er in Höhe Am Jakob plötzlich stürzte. Passanten kamen dem bewusstlosen Mann zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

