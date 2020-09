Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Dreiste Diebe

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 12.09.2020 fegte die Geschädigte den Weg vor ihrem Haus in der Grenzöhde. Währenddessen gelangte der unbekannte Täter durch die offenstehende Kellertür in die Wohnräume und entwendete dort Schmuck und eine Geldbörse.

