Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Fahrstunde endet im Graben

Wetter (ots)

Am 04.10.2019 um 09:15 Uhr befährt eine 43-jährige Ennepetalerin im Rahmen einer Fahrstunde mit ihrem Fahrschulmotorrad Kawasaki die Oberwengerner Straße in Fahrtrichtung Witten-Bommern. In Höhe der Hausnummer 180 kommt sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzt in einen Graben. Hierbei wird sie leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 8000,- Euro.

