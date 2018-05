POL-EN: Hattingen - Randalierer festgenommen

Hattingen (ots) - Am 02.05.2018, gegen 22.20 Uhr, nahm die Polizei auf der Werksstraße einen 41-jährigen Hattinger fest. Kurz zuvor hatte der Beschuldigte lautstark in einem Wohnhaus herumgeschrien und gegen mehrere Wände und Türen getreten. Die Beamten brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam der Polizeiwache.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell