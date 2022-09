Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch am Tage

Hildburghausen (ots)

islang unbekannter Täter brach am Montag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ziegeleiweg in Hildburghausen ein. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher jedoch nichts. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

